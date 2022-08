Responsables de algunas embarcaciones vienen denunciando la falta de seguridad en el Port de Pollença. Todos coinciden en señalar que desde hace años hay varias cámaras del circuito cerrado de vigilancia que están rotas y no funcionan. Las mismas no han sido reparadas y la falta de seguridad en la zona es notable. Se trata de unas instalaciones que corresponden a Ports de Balears. «Roban en los barcos y no podemos saber quienes son porque las cámaras no funcionan. Pero es más, en las casetas de venta de tickets han puesto pegamento en las cerraduras o han lanzado bengalas y nada», concluye Toni, uno de los afectados.