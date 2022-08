Condenado a seis años de cárcel por violar a una compañera de trabajo en Manacor

«Por favor, no tomes represalias». «Te ruego perdón todas las veces que desees escuchar». «Sé que hice mal porque no tolero estas actitudes de impulso, pero no sé qué pasó. Me sentí tan bien contigo, me gustaron tus besos, tus labios... me descontrolé». Un hombre que violó a una joven en un coche en Manacor la Nochebuena de 2019 le envió una batería de mensajes al móvil para disculparse al día siguiente. La víctima le respondió y le denunció: «No quiero que me vuelvas a escribir. Espero que al menos sepas que lo que hiciste no estuvo bien. Te pedí que pararas muchas veces».

La Audiencia de Palma ha condenado ahora al hombre a la pena de seis años de prisión por un delito de agresión sexual. El acusado, Héctor B., de 33 años, tendrá que indemnizar a la chica con 32.000 euros por los daños morales ocasionados. La perjudicada, que fue asistida en el juicio por Eduardo Valdivia Santandreu, inició un tratamiento psicológico a raíz de lo sucedido y en la actualidad continúa. «La comunicación pone de manifiesto de forma indudable que el acusado impuso sus deseos sexuales pese a la oposición manifiesta de la mujer», indica la sentencia. Los hechos considerados probados ocurrieron el 24 de diciembre de 2019 por la noche. El hombre había estado poniendo música en un bar de Son Servera en el que trabajaba la mujer como camarera y le ofreció acompañarla en coche hasta su casa en Manacor. En el trayecto, el acusado paró en una gasolinera, que estaba cerrada en ese momento, y aparcó en un lugar apartado. Dentro del vehículo ambos se besaron y él empezó a tocarle los pechos. La chica le dejó claro que no quería seguir y a pesar de eso el hombre la forzó. La denunciante reconoció en el juicio que los besos fueron consentidos, pero luego rechazó mantener relaciones sexuales con el procesado. «La víctima se ha mostrado capaz de ofrecer una narración de los hechos coherente, sólida y persistente. Ninguna sospecha tenemos de que pueda tratarse de hechos inventados. No existe ningún motivo para ello», dice la resolución. Héctor B. declaró ante el tribunal que se besaron y que cuando vio que ella no quería seguir se detuvo, pero eyaculó de manera precoz. En el hospital se obtuvieron muestras biológicas tanto en la ropa interior como en la zona genital de la mujer. La víctima acudió a primera hora del día 25 de diciembre al hospital de Manacor, donde fue examinada.