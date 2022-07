El presunto narcotraficante detenido declaró el pasado 20 de junio en dependencias policiales que había recibido un chivatazo de la macrooperación en Son Banya. «Ya sabía yo que veníais a por mí. No quiero hablar porque fastidiaría a un amigo. Ya sabía que vosotros y la Guardia Civil veníais a por mí. Mi amigo el policía nacional me avisó el sábado por la tarde, me dijo que el grupo de Enrique y la Guardia Civil me estaban investigando, que parara de vender y que en una o dos semanas me iban a hacer una redada».