Un hombre niega haber robado a punta de navaja a otro en Palma

Un hombre, de 60 años, negó este lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 que intentara robar 20 euros a punta de navaja a otro en un cajero de Palma. La Fiscalía mostró al acusado unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad. Estas enseñaban cómo el procesado amenazaba, durante unos diez minutos en el vidrio del cajero, a otra persona con una navaja. Ante esta exposición, el enjuiciado siguió manteniendo que no llevaba ninguna arma y que lo que se veía en la pantalla era un mechero.

–¿Y esos gestos que hace con la mano hacia el cuello?–, insistió la fiscal ante las imágenes que mostraban al hombre haciendo el gesto de degollar a alguien.

–Eso es que me había pinchado cocaína y le estaba pidiendo un poco, nada más, yo solo estaba tomando un refrigerio fuera.

Esta insistencia desesperó a la fiscal y decidió finalizar el interrogatorio. Los hechos que se juzgaron ocurrieron el pasado 27 del 2022 a las 12.55 horas. Presuntamente, el enjuiciado abordó a un hombre en un cajero situado en la calle Llucmajor de Palma,le exhibió una navaja y le espetó de forma agresiva: «Dame veinte euros, sácalos del banco o te rebano la garganta», lo que causó gran temor al perjudicado. El acusado no consiguió su propósito al no tener la víctima dinero en la tarjeta. A continuación, el procesado se dirigió a una panadería cercana. Con una actitud brusca pidió que le dieran los 20 euros que no había conseguido.No obstante, allí fue donde lo detuvo el Cuerpo Nacional de la Policía.

Pena de cárcel

La Fiscalía pide seis años y diez meses de prisión por los delitos de robo con intimidación y uso de arma y de robo con intimidación en establecimiento abierto al público. Además, reclama que indemnice con 200 euros al perjudicado. La víctima no acudió este lunes a los tribunales y el juicio se interrumpió. La vista oral continuará el próximo jueves.