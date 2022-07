El partido animalista PACMA insta a depurar responsabilidades tras los tres fallecidos registrados en 24 horas en festejos de bous al carrer en la Comunitat Valenciana, en Dénia (Alicante), Meliana y Picassent (Valencia). En un comunicado, el partido animalista lamenta que estas tres localidades han visto morir violentamente embestidos a tres hombres en menos de 24 horas mientras participaban en los festejos taurinos locales. Reclama que se responsabilice tanto a los organizadores de los eventos como a los respectivos ayuntamientos y la Generalitat por autorizar la fiesta, «poner en peligro conscientemente la vida de los ciudadanos e infligir maltrato a los animales».

«Todas estas muertes pueden evitarse con un sencillo trámite -defiende el presidente de la formación, Javier Luna-. Prohibir el uso de animales en las fiestas populares no es una opción, sino una necesidad. Cada pueblo tiene la potestad de convocar o no estas fiestas y decidir si participan o no animales en ellas; nadie les obliga a poner en peligro de esta manera a la gente». También alerta que los bous al carrer de este año están «desbocados» a causa del parón de la pandemia y que se ha documentado incluso la presencia de menores en otras ocasiones.

«Queremos saber a cuántos muertos y heridos están esperando llegar para poner punto y final a esta vergüenza nacional». Pide además al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que pida el cese inmediato de los festejos taurinos en España y «no atienda a los intereses del sector ganadero o del lobby taurino, principales impulsores de los encierros». Y hace un llamamiento a la «razón» de los vecinos de las localidades donde se celebran estos festejos: «No os juguéis la vida, no participéis y no apoyéis este sinsentido; de lo contrario, cada año lamentaréis muertes nuevas».