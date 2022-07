Un hombre acepta nueve meses de cárcel por enviar textos sexuales a una menor

Un hombre de 48 años aceptó este martes en un juzgado de Palma una condena de nueve meses de prisión y la obligación de participar en un programa formativo de educación sexual por un delito de abusos sexuales hacia una menor. Los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas del 10 de febrero del 2020 en Felanitx. El acusado se conectó a una página de chat de internet e inicio una conversación con una niña de 14 años.

En ese momento, el enjuiciado le pidió a la menor que le enviara fotografías suyas, con el objetivo de que le llegara a mostrar, en un futuro, imágenes de contenido sexual. La niña le llego a entregar dos instantáneas en las que aparecía vestida. Seguidamente, el acusado le solicito fotos en bikini o ligeras de ropa, si bien, la menor no llego a hacerlo. El hombre, con el fin de convencerla a ello, le refirió mensajes subidos de tono tales como «madre mía, qué delantera» o «dan ganas de ver todo».

Encuentro

El procesado intentó planear un futuro encuentro con la chica. Entre las 12.29 horas y las 12.36 horas llegó a realizar un total de ocho videollamadas perdidas a la niña con esta intención. No obstante, estas no fueron contestadas por la misma. Estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menores de 16 años, por la cual cosa al hombre también se le ha inhabilitado trabajar con menores durante cinco años, así como una orden de alejamiento de 300 metros con la chica durante el mismo periodo. El acusado no entrará en prisión mas deberá permanecer durante dos años en libertad vigilada.