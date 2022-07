No lo conocía de nada y tampoco quería robarle. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un español, de 19 años, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir a un hombre con un arma blanca dirigiendo el ataque a zonas vitales de la víctima. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de una investigación como consecuencia de un ataque del chico hacia un operario en el polígono de Levante. Los hechos se produjeron el pasado 9 de mayo, a las 14.35 horas.

La víctima salió de un portal de un edificio caminando tranquilamente cuando, de forma sorpresiva, escuchó como alguien le llamaba. Al girarse, observó a tres jóvenes y uno de ellos, se aproximó al denunciante rápidamente esgrimiendo un objeto punzante. El hombre pensó que se trataba de un robo e intentó calmar al joven, diciéndole que le daría todo lo que llevaba, sin embargo y para sorpresa de la víctima, el joven le agarró por el cuello y sin mediar palabra intentó clavar el objeto punzante en el tórax.

La víctima pudo interponer su mano impidiendo que le clavara el arma en el tórax, sufriendo un corte en la mano izquierda que precisó de puntos de sutura, huyendo el agresor del lugar. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional tan solo contaban con la descripción física del autor, desconociendo la identidad del mismo, llevando a cabo numerosas gestiones para lograr identificarlo y aclarar los hechos, sumándose a las mismas agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Fruto de las gestiones, consiguieron identificar al presunto agresor comprobando los hechos acaecidos y que dicha persona efectivamente acometió a la víctima con un objeto punzante y que dirigió el ataque a zonas vitales.

Al parecer no pretendía robarle y no existía ninguna justificación para llevar a cabo la agresión, no existiendo relación entre ambos. Finalmente los agentes procedieron el pasado jueves a la detención del joven como presunto autor de una tentativa de homicidio, comprobando como además tenía una reclamación judicial de un juzgado de Palma, por un robo con fuerza.