Terminan las declaraciones de acusados en el juicio del 'caso Cursach'. Los dos últimos en declarar, agentes del Grupo de Acción Preventiva, han achacado su acusación a un grave conflicto entre grupos y con otros agentes de la patrulla local. Ambos, Tomás Más y Daniel Montesinos, culpan a una serie de agentes y mandos que colaboraron con Fiscalía y el juzgado de perseguirlos y denunciaros por odios personales y para conseguir ventajas personales. Niegan haber cometido ninguno de los hechos por los que están en el banquillo.

Montesinos es uno de los agentes por lo que arrancó el caso, tras su implicación en el caso de los Ángeles del Infierno. En su declaración culpa a otro mando del GAP de actuar en su contra por una serie de choques y por un denuncia que le puso en Fiscalía por acoso laboral y que, sostiene que se archivó sin más y que todos los agentes que le respaldaban a él fueron imputados en la macro causa. También recordó el día que fue enviado a prisión después de un careo con 'El Ico' y acusó al juez Penalva, al fiscal Subirán y a los policías del Grupo de Blanqueo de dar datos al hijo de 'La Paca' para que le acusara de haberle comprado dos kilogramos de droga a cambio de dos pistolas. «Me quería morir, cómo sabía su nombre si no me conocía», señaló.

Por su parte, Más aludió a una denuncia interna sobre todo policía local que, asegura que se cerró después de que él fuera imputado en la causa y sostiene que fue el exfiscal Subirán quien lo paró.

Tras el fin de las declaraciones, la Sala ha requerido a las partes una serie de aclaraciones a las acusaciones particulares sobre la prueba que ha pedido para el juicio. De forma definitiva, la abogada Teresa Bueyes ha renunciado a la declaración de la Madame y de 'El Ico. La letrada que representa a empresarios de Magaluf ha tenido un nuevo choque con la sala en torno a una serie de documentos. El tribunal le ha recordado que tenía un plazo para aclarar cuáles tienen que ver con el juicio y cuáles no, por lo que, una vez superado, no los tiene por presentados. «Protesto lo más que se pueda», se ha lamentado la abogada. «Partimos de la base que manejar semejante volumen es difícil, lo que no podemos hacer es concederle un nuevo plazo cuando se le ha concedido, se le preguntó el lunes», zanjó el tribunal.