Dos hombres irán a juicio por supuestamente estafar a tres inmigrantes con el alquiler de una infravivienda en Manacor. La Fiscalía reclama sendas condenas de dos años de cárcel y que indemnicen a los perjudicados con 2.100 euros a cada uno. Los hechos se remontan a finales de mayo de 2019. Uno de los acusados, de 45 años y origen marroquí, contactó con las víctimas, todas de la misma nacionalidad que el anterior, porque querían alquilar una vivienda para solicitar un informe de convivencia y así obtener la reagrupación familiar.

El procesado se puso de acuerdo con el otro implicado y les dijo que tenía una casa disponible en un polígono y que se encontraba en «perfectas condiciones» para ser habitada. Los denunciantes tenían la idea de alquilar una planta cada uno y firmaron con uno de los procesados, de nacionalidad española, sendos contratos de arrendamiento el 31 de mayo de 2019. No sabían en qué estado se encontraba la casa. Ni siquiera la habían visto, pero le entregaron cada uno 2.100 euros.

La finca, según el relato elaborado por el Ministerio Público, no reunía las condiciones necesarias para ser habitada. No tenía electricidad ni agua corriente. Tampoco había muebles. Los perjudicados no obtuvieron el correspondiente informe favorable de convivencia ni pudieron llagar a habitar la casa. Los acusados se quedaron con los 6.300 euros que obtuvieron por el alquiler… de una infravivienda.