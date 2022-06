Condenado por destrozar un lavabo en un baño de Son Llàtzer y agredir a una celadora

Un hombre ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de Palma a seis meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros tras reconocer que destrozó un lavabo en un baño de Son Llàtzer y agredió a una celadora en enero de 2020. El enjuiciado deberá indemnizar a la perjudicada y por los daños ocasionados en el centro hospitalario.

La magistrada apreció los atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño del procesado, que antes de la vista, celebrada en Vía Alemania, consignó 500 euros. El imputado, de nacionalidad española y 40 años de edad, dio el visto bueno a la conformidad alcanzada por su abogada con la acusación particular y la Fiscalía.

Los hechos se remontan al 31 enero de 2020. El hombre se encontraba ingresado en la zona de urgencias del área de psiquiatría de Son Llàtzer. En un momento dado se dirigió a uno de los baños y golpeó y fracturó el lavabo. El altercado causó un gran revuelo y varios sanitarios acudieron a ver qué ocurría. Al intentar ser reducido, debido a su estado de agitación, provocó la caída de una celadora, que sufrió lesiones en un hombro, brazo, muñeca y mano. Estuvo más de dos meses con molestias.

El hombre, que acumula varias sentencias condenatorias, tendrá que indemnizar a la mujer en 2.780 euros por las heridas y al hospital en 516 por los desperfectos ocasionados. La defensa del imputado solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad y la fiscal no se opuso. El varón no entrará en prisión siempre y cuando no delinca en los próximos tres años y abone la responsabilidad civil en el mismo periodo de tiempo. La jueza dictó sentencia ‘in voce’ en el mismo acto.