El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares ha censurado este martes que los 50 policías prometidos recientemente por el Ministerio del Interior para el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma) no se han incorporado. Cabe recordar que, según el Ministerio, la fecha de incorporación de estos policías era este lunes, 20 de junio. Sin embargo, la organización sindical, que ya puso en duda estas afirmaciones, ha expresado que este martes los 50 efectivos prometidos no han llegado.

De hecho, este lunes se incorporaron una veintena de policías de nuevo ingreso en la Jefatura Superior de Policía, de los cuales menos de una decena irán de forma provisional a reforzar el aeropuerto de Palma, según han explicado el SUP. «No sabemos el motivo por el cual se prometieron más policías para el aeropuerto sabiendo que no era posible, tampoco la celebración del director de Aena y de diversos políticos. Lo que sí sabemos es que en el aeropuerto de Palma todo sigue igual, y que la primera imagen que tienen los turistas al visitar nuestras islas son largas colas de espera para pasar el control de fronteras», han concluido desde el sindicato.