Trataba de pasar totalmente desapercibida y tomaba todo tipo de precauciones, pero las múltiples ventas y la gran cantidad de clientes con los que trabajaba acabaron por delatarla. Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Palma, han desarrollado una operación contra el tráfico de cocaína en la modalidad de menudeo. Hace unos días, los investigadores tuvieron conocimiento que un posible vendedor de cocaína estaba vendiendo cantidades importantes de droga en la barriada.

No obstante, los agentes no contaban con más datos por lo que comenzaron una serie de investigaciones con la finalidad de localizar a los presuntos autores. Tras varios días de intenso trabajo y numerosas pesquisas policiales, los agentes responsables del caso pudieron presenciar lo que a la postre sería una prueba definitiva en la investigación: una venta de droga -in fraganti- por parte de la posteriormente detenida. Y es que sin saber que varios policías se encontraban a escasos metros, una mujer, española de unos 50 años e integrante del conocido clan gitano de 'Los Valencianos', realizó una venta de cocaína en vía pública.



Desde ese momento la sospechosa pasó a ser la investigada principal de la investigación. A partir de ese instante, fue cuestión de días que los responsables del caso localizaron su vivienda, así como lograr acreditar varias ventas de cocaína en la misma. Con toda esta información, el juzgado ordenó la entrada y registro en el citado punto de venta. La comitiva judicial y policial practicaron el pasado viernes la entrada en el domicilio de la investigada obteniendo las pruebas definitivas para imputar a la ahora detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. En el lugar se intervinieron más de 60 dosis de cocaína, una balanza de precisión y dinero fraccionado. Se procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.