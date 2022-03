Taras Ostapchuk, el jefe de máquinas que intentó hundir el megayate ‘Lady Anastasia’ de su jefe ruso, llegó este martes a Ucrania. El viaje fue largo.

El hombre cogió un vuelo a Zúrich (Suiza) el pasado lunes y después hizo escala en Varsovia, Polonia. A continuación se dirigió a Ucrania. A última hora de la tarde de este martes se encontraba en el tren en dirección a Kiev, donde le esperaba su hijo. «Voy a luchar por mi país», dijo Taras en una entrevista concedida a este periódico en Palma. «Nunca he cogido un arma, pero si es necesario lo haré», aseguró.

Desde Mallorca, Taras manifestó su intención de contactar con algún militar a su llegada a Ucrania: «En cuanto llegue a la primera ciudad de Ucrania buscaré a un comandante militar y le preguntaré si me necesitan. Me dije a mí mismo: ¿Para qué necesito un trabajo si no tengo mi país? Sí, es cierto, tenía un buen trabajo como jefe de mecánica en el barco y un buen salario, pero voy a luchar por mi país. He perdido el trabajo, pero eso no es un problema. No voy a perder mi país. Yo no soy un héroe, soy un hombre mayor, pero tengo mucha experiencia en mecánica. Nunca he cogido un arma pero si es necesario la cogeré. ¿Por qué no?».