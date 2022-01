A juicio por hacer comentarios obscenos a una menor en Inca

La Fiscalía solicita dos años de prisión para un hombre por hacer comentarios obscenos a una menor en la plaza es Blanquer de Inca la tarde del 15 de junio de 2020. El imputado, que cuenta con antecedentes por una agresión sexual cometida tiempo atrás, se acercó a la joven y refiriéndose a su zona genital le dijo «qué bonito lo tienes». El acusado, de 72 años y nacionalidad española, será juzgado en las próximas semanas en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.

Los hechos, tal y como detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, se remontan a las 15 horas. El imputado se encontraba en la plaza es Blanquer y por allí también estaba una menor de 15 años. En un momento dado el hombre se acercó a la menor y le dijo «qué guapa eres». Inmediatamente después se agachó acercando su cabeza hacia los genitales de la menor y le dijo «qué bonito lo tienes».

Como no podía ser de otra manera, la chica se puso muy nerviosa y quiso abandonar el espacio público, pero antes de hacerlo el jubilado volvió a aproximarse a ella e intentó darle la mano, a lo que la perjudicada le dijo «déjame en paz». Pero el asunto no acabó ahí ni mucho menos. El acusado insistió y volvió a hacerle comentarios fuera de lugar, instándole a tener relaciones sexuales y que quería practicarle sexo oral. Asimismo sacó cinco euros del bolsillo y se los ofreció a la menor. El Ministerio Público, además de la pena de prisión, solicita que no pueda acercarse a la joven a menos de 200 ni comunicarse con ella en dos años.