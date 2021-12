Alex, belga de 50 años, estuvo solo en el mar durante 24 horas a la deriva. El hombre zarpó de la Península a bordo de su velero Calandraca I y cuando navegaba por aguas al noroeste de sa Dragonera se rompió la vela mayor de la embarcación y se estropeó el motor. «No, no me encuentro bien», aseguraba el tripulante en el pantalán del Port d’Andratx mientras daba una calada a un cigarrillo. El velero, de 10 metros de eslora y bandera belga, fue rescatado ayer sobre las 10.00 horas por la embarcación Salvamar Libertas de Salvamento Marítimo, que se encontraba amarrada en el puerto Portals. «La vela mayor se rompió a 10.000 millas de sa Dragonera», explicaba entre tos. «El motor no arrancaba y el viento era cada vez más fuerte, unos 35 o 38 nudos».

El hombre consiguió poner rumbo hacia Sóller, pero el viento empujaba con fuerza a su barco contra las rocas. «Al chocar sufrí una vía de agua y avisé a los servicios de Emergencias. No tenía batería, la radio no funcionaba y tuve que esperar a estar cerca de tierra para obtener cobertura en el móvil». El tripulante lleva navegando desde el pasado 25 de octubre y tiene dificultades para conciliar el sueño. «Es muy raro que yo vaya a puerto, cuando hay un temporal no suelo ir a tierra». La noche del pasado martes tuvo miedo después de pasar un día a la deriva. Sin vela. Sin motor. «Mi vida corría peligro porque el velero sufrió una vía de agua y me encontraba muy cerca de las rocas». Alex, según contaba, estuvo esperando cerca de dos horas a que lo remolcaran hasta el Port d’Andratx. Los equipos de rescate se pusieron en contacto con el tripulante tras conocer su situación y le pidieron que dispusiera de bengalas de mano para localizarlo. El helicóptero Helimer 221, de Salvamento Marítimo, que realizaba un ejercicio en las proximidades, recibió el aviso de la emergencia y grabó la secuencia del rescate desde el aire. No fue necesaria su intervención. Imagen aérea tomada por el Helimer de Salvamento Marítimo. El velero a la deriva fue remolcado por la embarcación Salvamar Libertas hasta el Port d’Andratx y quedó amarrado en el pantalán del Club de Vela. Alex, su propietario, descansaba este miércoles por la tarde en el interior mientras espera a que los mecánicos le reparen el motor y le arreglen la vela mayor para volver a salir a navegar.