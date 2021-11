Los médicos de Son Llàtzer que atendieron al pasajero del vuelo de Air Arabia que provocó el aterrizaje forzoso insisten en que no apreciaron ningún tipo de enfermedad en él. Ambos comparecieron este martes ante la magistrada que investiga la fuga de los 25 pasajeros y que mantiene en prisión preventiva a los 16 que han sido detenidos. Otros nueve permanecen en busca y captura. Los médicos ratificaron el contenido de sus informes: no apreciaron ningún síntoma que justificara que este pasajero necesitara una atención de emergencia. Según contaron, no consta ningún tipo de enfermedad y la posible diabetes que provocó el coma y el aterrizaje sólo se tiene constancia por lo que él mismo ha manifestado.

Las defensas de los investigados por un delito de sedición, plantearon al médico si la falta de síntomas se puede deber a las pastillas y el suero que le administró el personal de la ambulancia que le recogió en el avión. La respuesta fue que, aunque no se podía descartar del todo, es poco probable que un coma diabético desapareciera de forma tan rápida sin que quedaran señales. Este martes también estaban citados los dos coordinadores de tierra que atendieron el vuelo y que estuvieron a pie de pista desde el aterrizaje de emergencia hasta que el vuelo regresó a Casablanca. Sin embargo, un apagón en los juzgados hizo que se suspendiera su declaración. La versión de ambos es importante para acreditar cuál fue el nivel de nerviosismo y de tensión que se vivió a bordo en los momentos anteriores a la fuga de los pasajeros y qué ocurrió cuando irrumpieron en las pistas. La magistrada imputa un delito de sedición a los detenidos ya que sostiene que se produjo un alzamiento a bordo contra la autoridad del piloto y se generó un incidente grave de orden público al paralizar durante varias horas el aeropuerto de Son San Joan.