A juicio por provocar un grave accidente en la carretera de Andratx y darse a la fuga

La Fiscalía pide una pena de seis años de prisión para el conductor que en julio de 2018 provocó un grave accidente de tráfico en la carretera de Andratx y se dio después a la fuga. En el siniestro resultaron heridas cinco personas, una de ellas de gravedad y que quedó con importantes secuelas. Además de la petición de cárcel se enfrenta al pago de cuantiosas indemnizaciones económicas. El imputado, de nacionalidad española y 63 años de edad, está acusado de un delito de conducción temeraria, tres de lesiones imprudentes y uno de omisión del deber de socorro. El hombre será juzgado en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.

Incorporación



El aparatoso accidente, tal y como relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, se produjo a las 19.00 horas del 1 de julio. El acusado conducía un Ford Ka y cuando quiso incorporarse a la carretera de Andratx procedente de Peguera no se percató de la proximidad de tres motoristas. Estos recriminaron la acción al hombre y en ese momento se inició una discusión. Segundos después, el conductor del coche desvió el vehículo para evitar ser adelantado por una de las motos y esta acabó invadiendo el carril contrario, rozando a un Kia Carens y cayendo al suelo. Un Citröen C2 que circulaba correctamente por la otra vía se topó con la motocicleta y para no colisionar con ella realizó una maniobra evasiva y acabó en la cuneta. Justo detrás de este coche circulaba una Honda CB 500, que no pudo evitar esquivar la motocicleta que había en el suelo. Debido al impacto salió despedido y acabó estrellándose con el anterior vehículo. El procesado abandonó el lugar a pesar de ser conocedor de que había provocado el suceso.

El primer motorista sufrió diversas lesiones que tardaron en curar más de dos meses, entre ellas, una contusión en la cadera y latigazo cervical. Asimismo ocupantes del Kia Carens y el Citröen C2 también resultaron heridos. Pero la peor parte se la llevó el hombre que circulaba con la Honda CB 500. Sufrió lesiones cerebrales, fracturas en la cara y en siete arcos costales y un derrame pleural, entre otras. Estuvo hospitalizado más de un año y quedó con graves secuelas de movilidad.