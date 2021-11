El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma acogió este martes el juicio contra el dueño de dos perros que mataron a otro en Pina la tarde del 29 de febrero de 2020. El acusado explicó que los animales se escaparon de casa poco después de salir él y que lo ocurrido «fue un accidente». Y negó que estuviera paseando con ellos en el momento del ataque, tal y como sostiene la acusación pública. La Fiscalía pide para él 15 meses de prisión como autor de un delito de maltrato grave a animales domésticos con resultado de muerte. El juicio quedó visto para sentencia.

«Sin bozal ni correa»

La dueña del animal fallecido relató que los dos perros del procesado, de raza fila brasileiro, iban «sin bozal ni correa» y al cruzarse con su perrita «se abalanzaron sobre ella» sin que ella pudiera hacer nada por separarlos. «Tiré de la correa de la mía, pero no pude hacer nada», explicó. El animal ingresó muy grave en una clínica veterinaria y horas después se le practicó la eutanasia. Una testigo, vecina de la localidad, escuchó los chillidos poco después del suceso. «Nos acercamos y vimos al animal con sangre en el suelo. La mujer no dejaba de repetir ‘me has matado a la perrita, vete de aquí’ cuando el dueño de los dos perros se acercó a ayudarla», dijo.

Otro residente en la localidad confirmó que en alguna ocasión había visto al procesado paseando con los dos perros, catalogados como potencialmente peligrosos, sin bozal ni correa. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita que el hombre no pueda ejercer profesiones u oficios relacionados con la tenencia o comercio de animales durante tres años.