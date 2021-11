El temporal no da tregua en Mallorca. La borrasca Blas sigue arrasando en su paso por Baleares, donde las precipitaciones no cesan desde el pasado 4 de noviembre y los torrentes están a punto de desbordarse. La Serra de Tramuntana es con diferencia la zona más afectada por la tormenta. Los servicios de emergencias se encuentran muy pendientes de la evolución de los torrentes de Fornalutx, Sóller, Selva, Sencelles, Campanet y Esporles por peligro de desbordamiento, aunque este jueves a mediodía la situación era de normalidad, según ha confirmado la Direcció d'Emergències del Govern. En cuanto a incidentes, el 112 ha contabilizado casi un centenar hasta la una del mediodía de este jueves, la mayoría son leves y no han ocasionado daños personales.

Los servicios de emergencias han atendido 98 incidentes en Baleares por la borrasca Blas la mayoría por acumulación agua (24), inundación vía pública (10), árboles caídos (13), desprendimiento elementos urbanos (11), interrupción servicios básicos (11), inundación establecimientos (6), desprendimiento rocas (2). Por islas, ha habido 82 incidencias en Mallorca, 8 en Menorca, 6 en Ibiza y 2 en Formentera. En Menorca, entre los incidentes más destacables, los bomberos tuvieron que intervenir en la urbanización de Addaia (Es Mercadal) ante la proliferación de inundaciones en varios chalets. Además, un corte de luz dejó a más de 800 usuarios sin suministro en Mahón a causa de una avería en una torre. Imatges d'ara mateix del port de #Sóller. La serra de Tramuntana ja acumula 300 litres. Son Torrella supera per tercer dia consecutiu els 100l/m2. Avui, just en 9 hores. En tot l’episodi acumulen ja 324l/m2.



Imatges d'ara mateix del port de #Sóller. La serra de Tramuntana ja acumula 300 litres. Son Torrella supera per tercer dia consecutiu els 100l/m2. Avui, just en 9 hores. En tot l'episodi acumulen ja 324l/m2.

Los equipos de emergencias piden a los ciudadanos precaución y evitar al máximo los desplazamientos innecesarios. «Llueve sobre mojado y hay que ir con cuidado porque las consecuencias pueden no ser tan amables como hasta ahora», ha asegurado el jefe de guardia del 112, Felipe Ortiz, en declaraciones en IB3 Ràdio. Desde este miércoles está activo el índice de gravedad 1 del plan de inundaciones Inunbal en Mallorca y Menorca y el 112 insta a prestar atención a las medidas de autoprotección ante la posibilidad de que se produzcan inundaciones y desbordamientos en las próximas horas. El índice de gravedad 1 se activa cuando la información meteorológica permite prever que las lluvias pueden ocasionar daños importantes a personas y bienes. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla durante todo el día por fuertes lluvias y rachas de viento. Torrentes llenos y Ses Fonts Ufanes precintadas Las fuertes lluvias están incrementado de manera notable el caudal de los torrentes, especialmente los de la Serra de Tramuntana, y aunque el Servicio de Emergencias 112 mantiene que presentan estado de «total normalidad» reclama precaución en las próximas horas ante posibles desbordamientos. En el caso de los torrentes, desde el 112 insisten en recomendar que no se atraviesen las zonas inundables, evitar detenerse en puentes, riberas y desembocaduras, evitar pasos inferiores y túneles y, en el extremo de que el vehículo sea desplazado por el agua, abandonarlo inmediatamente. Entre los incidentes que se han producido cercanos a los torrentes son las caídas de árboles y algunas zonas completamente anegadas. Així baixen ara els torrents: carregats d'aigua i fang fins a arribar a la mar. Tant que la mar blava ha tornat marró. Aquí, al port de Sóller, hi desemboca el torrent Major, que rep afluents de Biniaraix i Fornalutx, on ja s'hi han acumulat 200 litres



Debido al gran caudal del torrente de Sant Miquel, donde vierten agua ses Fonts Ufanes, las autoridades han cerrados sus accesos y piden a los ciudadanos que no se acerquen a la zona hasta que amaine el temporal. La Conselleria de Medio Ambiente y Territorio ha precintado el acceso a la finca pública de Gabellí Petit para evitar aglomeraciones de visitantes en Ses Fonts Ufanes. Según ha informado, la decisión se ha tomado dadas las consecuencias del temporal que está sufriendo la Serra. La Conselleria reabrirá la finca pública cuando se considere que cumple con todos los preceptos de seguridad, aunque muy posiblemente ya será la semana que viene. Fornalutx suspende las clases El colegio de Fornalutx que este miércoles tuvo que evacuar a sus alumnos por las fuertes lluvias ha cancelado las clases este jueves por el temporal. Fuentes cercanas al consistorio aseguran que la situación está controlado, aunque han preferido tomar esta decisión por precaución. Esta previsto que las clases se retomen con normalidad el viernes si amaina el temporal o, como muy tarde, el próximo lunes. El colegio ha sido una de las zonas más afectadas por la lluvia, ya que un atasco del torrente provocó que se viese afectada una zona del centro escolar, aunque el agua no llegó a entrar en el interior del edificio. Olas y temporal marítimo en el Port d'Andratx El Port d'Andratx ha sido una de las zonas más afectadas por el fuerte temporal marítimo. En el principio de la carretera del Port d'Andratx hacía s'Arracó se ha producido la caída un pino de grandes dimensiones que ha dificultado la circulación a primera hora de este jueves. Los operarios han acudido hasta el lugar para retirar el árbol y en estos momentos se puede circular con total normalidad. En la zona costera, las grandes olas y el temporal marítimo también han dejado incidentes en la primera línea. Ante esta situación, las autoridades aconsejan no atravesar zonas inundadas y torrentes a pie ni en vehículo; no estacionar en los puentes, aceras o desembocaduras; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados y no realizar actividades al aire libre y en la montaña. Imatges del fort temporal al port d'Andratx. L'112 manté activat el Pla Inunbal. Emergències demana extremar les precaucions; no aturar-se damunt d'un pont ni en zones inundades; si el cotxe comença a surar i és arrossegat, sortir i abandonar el vehicle



➡️https://t.co/NaH3LbFjXp pic.twitter.com/h78d5WZRzq — IB3 Notícies (@IB3noticies) November 11, 2021 Emergencias pide mucha precaución y recuerda a la ciudadanía extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera: circular preferentemente por autopistas, autovías y carreteras principales; moderar la velocidad e incrementar la distancia de seguridad; no detenerse sobre un puente; no entrar en zonas inundadas; evitar pasos inferiores y túneles; si el coche comienza a flotar y es arrastrado salir de forma inmediata; y abandonar el vehículo y partir a zonas más altas en caso de que el coche se quede inmovilizado por el agua o el nivel de agua llegue al eje.