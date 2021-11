Detenido en el aeropuerto de Palma un presunto violador cuando iba a huir

La Guardia Civil detuvo este miércoles en el aeropuerto de Palma a un ciudadano argentino al que llevaban cinco meses buscando por la supuesta violación de una joven turista española en un hotel de Santa Ponça. El acusado pasó por la tarde a disposición judicial en Vía Alemania. Según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, ayer por la mañana el extranjero –que residía en la Isla– se presentó en Son Sant Joan para tratar de tomar un vuelo.

Sin embargo, el sospechoso había sido previamente identificado por la Benemérita por una violación ocurrida esta pasado verano, en concreto en el mes de junio, y se encontraba en busca y captura, por lo que fue detenido al momento, allí mismo. Los hechos ocurrieron cuando el varón agredió a una turista española de 21 años, que pasaba unos días de vacaciones en un hotel de Santa Ponça. Tras el ataque sexual, se dio a la fuga y la víctima fue atendida en un centro hospitalario de Palma, donde le realizaron un examen ginecológico.

Después, la víctima interpuso la correspondiente denuncia en el cuartel y aportó datos sobre el agresor sexual y cómo habían sucedido los hechos. La investigación abierta por la Guardia Civil consiguió identificar al acusado, pero no se le pudo localizar porque se había escondido. Durante meses estuvo en el punto de mira policial, pero todos los esfuerzos para dar con él fueron inútiles hasta que ayer por la mañana se presentó en el aeropuerto de Palma. Los investigadores no descartan que el sudamericano hubiera pensado que la Guardia Civil no tenía su filiación completa y que, por consiguiente, podía dejar la Isla en un vuelo sin levantar sospechas.