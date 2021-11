Condenado por amenazar de muerte a una controladora de la ORA en Palma

«Sólo me quedan dos números, como me multes te busco y te mato». De esta forma se dirigió un hombre a una controladora de la ORA en la calle Francesc de Borja Moll de Palma el pasado mes de junio tras mantener un desencuentro con ella por un mal estacionamiento del vehículo del varón.

Casi cinco meses después del incidente, un Juzgado de Instrucción de Vía Alemania le ha condenado al pago de una multa de 540 euros como autor de un delito leve de amenazas.

Vado

La sentencia considera probado que el pasado día 15 de junio, el acusado, de nacionalidad española, amenazó a la empleada municipal por comunicarle que si no movía su Audi que tenía aparcado en un vado en la calle Francesc de Borja Moll iba a multarle. «Sólo me quedan dos números, como me multes te busco y te mato», le dijo a la mujer. El hombre hizo caso omiso a las advertencias de la controladora de la ORA y fue sancionado por ello. Tras comprobar que efectivamente fue multado volvió a amenazar a la trabajadora. «Te voy a buscar y te voy a matar». Poco después la perjudicada acudió a la Jefatura de la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido.

Durante el juicio, celebrado días atrás, el acusado negó ante la jueza haber amenazado a la empleada, que fue asistida por el abogado Antonio Aguareles, y admitió que le pidió que no le multara. En la sentencia la magistrada señala que concede «total credibilidad a la versión dada por la denunciante» durante la vista.

Por todo ello el imputado ha sido sentenciado al pago de una multa de 540 euros por un delito leve de amenazas y al abono de las costas procesales.