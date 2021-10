Condenado un hombre por atracar una papelería de Ciutat y robar 10 euros

Hay mil maneras de anunciar un atraco, pero pocas tan escuetas como esta: «Ya sabes». Un hombre ha sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por el asalto a una papelería de Palma a punta de navaja.

El acusado se apropió de 10 euros de la cartera del propietario del establecimiento y huyó. El delincuente, de 45 años y nacionalidad española, se declaró culpable ayer en el juicio de un delito de robo con intimidación. La jueza de lo Penal número 3 tuvo en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia. El hombre reconoció los hechos y declaró: «Estoy pagando 12 años de cárcel, no he podido ni criar a mis hijos y me gustaría tener un poco de contacto con mis nietos».

El atraco ocurrió sobre las 9.10 horas del 7 de abril de 2020 en una papelería situada en el número 53 de la calle Villalonga de Palma. El acusado accedió al interior del establecimiento, se apoyó en el mostrador y, tras enseñar una navaja, le dijo al propietario:«Ya sabes». La víctima le entregó su cartera, el ladrón cogió los 10 euros que había dentro y se marchó del local.

Acuerdo

La fiscal reclamaba al principio del proceso judicial una condena de cinco años de cárcel para el procesado, pero ayer rebajó su petición tras llegar a un acuerdo de conformidad con el abogado de la defensa, Antoni Lluís Antich, de Gestoría 1. El hombre deberá indemnizar al dueño de la papelería con los 10 euros que le arrebató de la cartera.