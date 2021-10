Detenida una pareja en Palma por robar gasolina en una obra de madrugada

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre de nacionalidad rumano y a una mujer española, tras ser sorprendida robando de madrugada gasolina en una obra en el polígono de Son Malferit, en Palma.

Los delincuentes, que cuentan con una larga lista de antecedentes, acudieron con una furgoneta para poder cargar las garrafas llenas de combustible que extraían de los generadores que allí se encontraban.

Según fuentes judiciales, una patrulla de la policía acudió la madrugada del pasado viernes, sobre las 03.00 horas, al lugar de los hechos tras ser avisados de que habían visto a un hombre saltando la valla de una obra.

Al llegar los agentes, observaron cómo los sospechosos se montaban en la parte de atrás de una furgoneta estacionada a unos 200 metros de donde se encontraba la obra. Estaban a punto de marcharse de allí con el objetivo conseguido: extraer el máximo posible de gasolina. La policía intervino a los delincuentes dos garrafas, una de ellas de 40 litros.

La pareja había entrado en la obra tras fracturar el cable que aguantaba la puerta de entrada. No les costó mucho, pero no sabían que alguien podía estar viéndoles en un lugar como ese y a esa hora. Un trabajador de una hamburguesería cercana observó al hombre correr a toda prisa cargado con el bidón. La rápida actuación policial fue fundamental para que los dos ladrones no huyeran del lugar de los hechos con el particular botín.

Puestos a disposición judicial, el juez de guardia decretó la libertad de ambos.