La policía investiga a un abogado por engañar a un anciano y convertiste en su heredero

«Vivir solo cuando tienes 86 años debería estar prohibido. Siempre hay un grupo de personas a tu alrededor que son como pirañas esperando el momento indicado para desvalijarte y quedarse el dinero». Nervioso, apenado y tremendamente defraudado se muestra Miquel Fiol Gelabert, un anciano palmesano víctima de una estafa.

Miquel nos cita en la cafetería Morat, ubicada frente a la Jefatura, donde nos recibe en compañía de su actual letrado, Gonzalo Márquez. Unos minutos antes, interpusieron una denuncia contra un conocido abogado de Palma que, presuntamente, aprovechó una operación a corazón abierto de la víctima para ganarse su confianza y falsificar un poder universal con el que está vendiendo de forma ilegal sus propiedades.

Movimientos extraños

Según consta en la denuncia, hace unos días, el administrador de una finca de apartamentos informó a Miquel de ciertos movimientos extraños en la venta de varios de sus inmuebles. Acto seguido y tras realizar varias pesquisas, descubrieron que dichas operaciones se habían hecho a través de una escritura de poder general en el cual «se refleja en conformidad con un notario, que el abogado al que conoció mientras lo estaban operando a corazón abierto era el heredero del declarante, a parte de poder vender, alquilar, permutar todas sus pertenencias así como aceptar la herencia del declarante». Todo ello, mediante un poder falso en el que la firma del DNI y la del poder son totalmente diferentes.

Lo más sorprendente del caso es que el día 14 de septiembre de 2021, el citado abogado había vendido un piso, propiedad del anciano, ubicado en la calle Santiago Ramón y Cajal de Palma valorado en más de 400.000 euros por escasos 80.000 euros.

También había alquilado un segundo piso con opción a compra, no teniendo conocimiento Miquel de la venta ni del alquiler. «Ya no te puedes fiar de nadie. Este hombre me engañó desde un principio. Me pidió un poder para ayudarme a gestionar mis propiedades y encargarse del papeleo. Y cobrar por ello, naturalmente. Pero aprovechó para falsificarme la firma y ponerse como heredero y poder hacer con mis propiedades lo que quiera», concluye Fiol.

Los hechos denunciados tendrán que ser investigados por un grupo especializado de la Policía Nacional. En los próximos días se tomará declaración al acusado.