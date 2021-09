El jefe del 112: «La erupción no nos cogió con pie cambiado pero se aceleró mucho»

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha señalado este lunes que la erupción del volcán de La Palma no es que les «pillara con el pie cambiado», pero sí ha admitido que el proceso se aceleró «de forma exagerada» en función de las series históricas de otros volcanes. «No respondió al patrón de las series sísmicas de volcanes como el San Juan, el Teneguía o el Tajuya», todos ellos en La Palma. En declaraciones a Efe, Sánchez ha indicado que en el seno del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) existen «varias escuelas en la discusión», pero todas coincidían apenas unas horas antes en que La Palma había entrado en un proceso «claramente preeruptivo» y un «riesgo claro» de erupción.

Lo que sí decidieron, resalta Sánchez, fue evacuar a las personas con movilidad reducida en los núcleos de población amenazados, pues «los científicos no tenían claro cuándo» se iba a producir la erupción, pero sí que el proceso «casi no tenía marcha atrás». Pese a los estragos que está causando la lava, el director del 112 Canarias ha recalcado que «la naturaleza se ha aliado con la ciudadanía, con la isla y con los servicios de emergencia», pues ha dado la posibilidad de «reaccionar con antelación» y evacuar a la población a tiempo, sin que se hayan registrado daños personales. Más que «un milagro», Moisés Sánchez ha indicado que el hecho de que no haya habido muertos ni heridos pese a la envergadura de esta emergencia se debe principalmente a la ciencia, que permitió monitorizar todo el proceso sísmico previo a la erupción y predecir dónde se produciría, con apenas una desviación de unos 300 metros.