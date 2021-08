Alertan del riesgo de tener 8.000 coches abandonados en Palma

Aumenta de forma alarmante la presencia de coches abandonados en la capital balear. Fuentes policiales estiman que el número total de estos vehículos supera con creces los 8.000.

Son Castelló y Can Valero son dos de las zonas más castigadas por el abandono de vehículos y la dejadez por parte de las autoridades municipales. Le sigue muy de cerca Nou Llevant, Son Gotleu, La Soledat, es Rafal, Son Cladera, Son Fuster, Son Malferit (Son Güells), sa Taulera y el polígono de Son Oms. Otro punto negro son las inmediaciones del polideportivo Germans Escalas.

Las personas que abandonan de forma intencionada sus vehículos tratan de dejarlos siempre en lugares de fácil aparcamiento para no levantar sospechas. La policía confirma que no retiran coches porque no tienen sitio para dejarlos.