La Policía Local de Muro denunció este pasado lunes a un hombre, de 30 años de edad y nacionalidad marroquí, por desobedecer las indicaciones de los socorristas en la playa y bañarse con bandera roja. El varón se enfrenta a una posible sanción de entre 900 y 2.000 euros.

Los hechos se remontan a las 18.30 horas del lunes en Platja de Muro. Ese día ondeaba la bandera roja de prohibición de baño. Una socorrista observó cómo un hombre tenía intención de meterse en el agua. La joven le indicó que no podía entrar porque en ese momento estaba prohibido el baño. A pesar de las advertencias, el individuo, como si nada, se dio un chapuzón.

Información

Instantes después, según el relato del Servicio de Coordinación de Seguridad de Playas, los socorristas volvieron a informaron al hombre del peligro de adentrarse así en el mar. Y lejos de obedecer, les contestó que no se iba a ir. Los trabajadores se dieron cuenta de que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Al comprobar lo que estaba ocurriendo, un guardia civil y un policía nacional, ambos fuera de servicio, intentaron mediar y conseguir que el sujeto hiciera caso a las indicaciones de los socorristas. Este les dijo que no lo iba a hacer y que le dejaran en paz si no querían tener problemas. Y no fue todo. A uno de ellos les soltó un manotazo y acabó reducido.

Minutos más tarde, y tras el aviso de los socorristas al 112, llegó una patrulla de la Policía Local de Muro y dos de la Guardia Civil. Tras su identificación, la Policía lo denunció por desobedecer las órdenes de los socorristas y bañarse con bandera roja.