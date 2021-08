Una mujer de 79 años, herida tras ser arrollada por un patinete en Palma

A nadie se le escapa que en Palma hay un problema con los patinetes eléctricos. La propia Policía Local es consciente y reconoce abiertamente que no hay día en el que no haya un accidente con este tipo de vehículo en Ciutat. El miércoles un joven de 17 años resultó herido de gravedad al ser atropellado tras saltarse un semáforo en rojo en las inmediaciones de la plaza de es Fortí. Y 24 horas antes, alrededor de las 20.00 horas, no muy lejos de allí, en la calle Barón de Pinopar, Daniela, de 79 años, fue arrollada mientras cruzaba un paso de peatones. La víctima, que perdió la consciencia, acabó ingresada en la Clínica Rotger con una fractura en la cara y otra en un brazo.

Su hija Cristina aún no asimila lo ocurrido. «Mi madre salió de casa a hacer unos recados, cruzaba tranquilamente por un paso de peatones y la arrolló un chico que iba con un patinete eléctrico. No pudo reaccionar, no lo vio», sostiene. La mujer cayó y se golpeó contra el suelo.

Al lugar acudieron de inmediato varios agentes de la UII (Unitat Intervenció Inmediata) de Policía Local de Palma, que se encargaron de reanimar a la herida. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia a la Clínica Rotger, a escasos 300 metros del lugar de los hechos. Allí le detectaron una fractura en una de sus extremidades superiores y otra facial. De esta última los médicos todavía no saben si tendrán que operarle. La familia quiere destacar el buen trato que están recibiendo en la clínica.

La mujer fue atropellada en el paso de cebra. Foto: A.S.

Indignación

Cristina se muestra indignada con la actitud del conductor imprudente. «Duele que no haya dejado un teléfono o se haya interesado por cómo está mi madre. No pedimos tampoco mucho más», subraya. De él, de momento, a la espera de tener en su poder el informe policial, solo saben que es un joven «de unos 25 años», tal y como aseguran los testigos que presenciaron el suceso. Esos mismos declarantes sostienen que el sospechoso no paraba de repetir a la policía «he frenado, he frenado».

Cuestionada sobre lo que está ocurriendo con los patinetes eléctricos, la hija de la víctima lo tiene claro. «Los políticos tienen que ser conscientes de lo que ocurre y tomar algún tipo de medida. No es normal que estos vehículos circulen por el mismo sitio donde pasan personas», apunta. Según fuentes policiales los agentes formalizaron el borrador de lo ocurrido, según la versión de los testigos y del propio conductor, y está previsto que hoy la familia de Daniela lo tenga en su poder. Todo apunta, dada la gravedad de los hechos, que el informe acabará en el juzgado.

Un precedente de condena

En enero del presente año un joven fue condenado por un juzgado de lo Penal de Palma al pago de una multa de 360 euros por un delito de imprudencia leve por atropellar a un hombre de 80 años en octubre de 2018 en Palma.

El suceso tuvo lugar en el carril bici de la calle Vicari Joaquim Ferrer. El procesado conducía su patinete eléctrico en una vía de doble sentido. Al llegar a un paso de peatones, no moderó su velocidad ante la presencia de un peatón. No respetó la preferencia del varón y lo arrolló, provocándole heridas de gravedad.