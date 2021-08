Tenían fijación por una conocida cadena de supermercados. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de nacionalidad rumana, como presuntos autores de una quincena de robos en establecimientos de la Isla. Los dos han sido enviados a prisión por decisión del juez de guardia. Los investigadores creen que forman parte de una banda itinerante que se desplaza por toda España para delinquir.

Uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto de Palma el pasado día 5 cuando se disponía a abandonar el país con el botín que habían conseguido en las últimas semanas.

Investigación

La investigación se inició días atrás. Una cadena de supermercados puso en conocimiento de la Guardia Civil que había detectado a varios hombres, siempre los mismos, que se dedicaban a ir robando por sus establecimientos, repartidos por toda la isla de Mallorca. La Benemérita de Pollença-Alcúdia inició una operación que se saldó con dos detenidos, rumanos de 26 y 35 años de edad, como presuntos autores de un delito continuado de hurto y pertenencia a organización criminal.

Los arrestados formarían parte de una banda que se dedicaba a sustraer distintos artículos de los supermercados. Pero no de cualquier manera. Lo hacen usando una bolsa que neutraliza el sistema de alarma de las tiendas para no ser interceptados. Así pasan desapercibidos por los controles, pero no así para las cámaras de seguridad de los establecimientos, que detectan a los delincuentes. Su botín en la Isla asciende a más de 3.500 euros en botellas de alcohol y unos 800 euros en distintos artículos de higiene personal.

La Guardia Civil continúa con las pesquisas para intentar dar con el resto de integrantes de la banda.