La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel para un expresidente del Club Deportivo San Francisco de Palma por apropiarse 189.313 euros. La Sección Primera de la Audiencia Provincial acogerá mañana el juicio contra el acusado. El ministerio público pide que devuelva el dinero que supuestamente se apropió durante su etapa como vicepresidente y presidente de la entidad.

Los hechos se remontan al año 2009. El hombre, de 57 años, fue nombrado vicepresidente del club el 17 de octubre. El 19 de junio de 2010 fue elegido presidente hasta el 28 de marzo de 2013. Durante esos años, según el escrito de la Fiscalía, se encargaba de gestionar las dos cuentas del Club Deportivo San Francisco.

El acusado realizaba ingresos, transferencias y solicitaba créditos, pero durante todo ese tiempo no se llevó ningún tipo de contabilidad y no hubo forma de examinar la realidad de los movimientos. El expresidente, según la acusación pública, sabía que nadie podía controlarlo y realizó desde las cuentas del club transferencias a su cuenta particular.

Cheques y pagarés

El procesado transfirió de una de las cuentas del club a la suya 134.911 euros mediante reintegros en efectivo y cobrando cheques. De otra de las cuentas hizo una transferencia de 4.000 euros, así como cheques y pagarés no justificados como gastos del club que ascendían a 22.932 euros.

En total, según sostiene el ministerio público, se apropió de 189.313 euros. La Fiscalía pide una condena de cuatro años de cárcel para el hombre por un supuesto delito de apropiación indebida y una multa de 3.600 euros.