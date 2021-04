Un hombre acusado de coaccionar a su ex en Palma: «Parece que lo único que le importa son las valoraciones en Google»

–Su valoración no ha sido como cliente, sino como consecuencia de que dice que su expareja le debe dinero.

La fiscal ha afirmado la mañana de este jueves en el juicio celebrado en Palma que un hombre coaccionaba a su ex a través de reseñas negativas de su despacho de abogados en Google.

–Mi valoración fue como cliente insatisfecho. Parece que a esta persona lo único que le importa son las valoraciones en Google.

El acusado, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel por un presunto delito de coacciones, ha relatado que mantuvo una relación con la denunciante entre 2013 y 2018. Un año después de la ruptura, le reclamó a través de dos emails los 400 euros que le dejó para pagar la fianza del despacho de abogados.

La denunciante ni respondió ni le ingresó el dinero. El procesado, a continuación, publicó dos reseñas negativas de su despacho de abogados en Google. «Sigo esperando que me devuelvas al menos el ordenador, a ver si al menos tienes un mínimo de decencia. Gracias», escribió el 18 de noviembre a las 15.49 horas. Hubo dos valoraciones más que calificaban con una estrella el despacho de la letrada. Una era de la madre del encausado y la otra de su actual pareja. «Llamó a mi madre por la noche tras la reseña y le dijo que o la quitaba o me denunciaba en la policía», ha explicado el hombre, que ha añadido que nunca tuvo intención de coaccionarla.

En el juicio se ha reproducido una llamada entre el acusado y su ex. Ella le comentaba que si consideraba que le debía ese dinero le tenía que poner una demanda civil y le pedía que no le acosara. Le reprochaba que «no tenía estudios» y que no sabía lo que era «una coacción». Él le contestó que era «una miserable» y que «no tenía vergüenza».

La denunciante ha declarado que estuvo varios meses sin web porque el acusado inhabilitó el dominio y lo puso a subasta. «Empezó a hostigarme cuando se enteró que me iba de viaje con mi pareja y que había rehecho mi vida. Después vinieron las reseñas negativas de Google. Yo pago todos los meses una cuota para que mi web aparezca en las primeras posiciones y estuve dos meses sin recibir ni un solo cliente».

La fiscal ha concluido que la conducta del hombre tenía la finalidad de coaccionar a su ex para que le realizara el pago del dinero. El abogado defensor, Iván García, ha señalado que la denunciante «ha montado todo esto para librarse de la reclamación», que los emails que le envió a ella y a su hermana fueron «de mal gusto» y se preguntó: «¿Tiene reproche penal?, ¿es una vejación?».