Revientan cristales de varios coches en es Molinar, revuelven el interior y no se llevan nada

Indignación, sorpresa e impotencia. Así se sienten los vecinos de la zona de es Molinar (sa Gruta) ante la oleada de robos en el interior de vehículos que están padeciendo desde hace días.

En la madrugada del pasado domingo varios vehículos fueron forzados sin que se llevaran nada de su interior.

Uno de los afectados es el propietario de un Seat Ibiza de color rojo que denunció que su turismo se encontraba estacionado correctamente en la calle Golf d’Alacant, cuando le reventaron una de las ventanillas, le revolvieron el interior del turismo y no se llevaron nada. «En el coche no había absolutamente nada de valor. Ahora resulta que no arranca, supongo que con el golpe me han roto el sistema eléctrico. Yo necesito el coche para trabajar. ¿Y ahora qué?», apunta el dueño del turismo.

Desde hace unas semanas, la Policía Nacional ha recibido denuncias de vehículos forzados y robos en el interior que estaban aparcados en la zona de un conocido gimnasio de es Molinar. Ya han sido detectadas personas que se dedican a reventar coches y llevarse todo lo que encuentran a su paso.

Por su parte, la Policía Nacional trabaja para esclarecer esta nueva oleada de robos. En menos de un mes, los agentes han detenido a seis grupos dedicados a estas fechorías.

El robo en el interior de vehículos es una modalidad delictiva que está en auge entre los ladrones. Al margen de los arrestos practicados en Palma, la Guardia Civil también detuvo hace unos días al autor de al menos ocho robos en el interior de vehículos en Llucmajor, un joven de 20 años. La detención permitió esclarecer 8 robos en interior de vehículos y recuperar algunos de los objetos sustraídos, que ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.