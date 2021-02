El director de un hotel de Sóller niega que acosara a una camarera del bar

El director de un hotel de Sóller negó este martes en el juicio que acosara sexualmente a una camarera del bar del establecimiento entre los años 2012 y 2013. El hombre aseguró que las acusaciones de la mujer «son falsas».

La Fiscalía pide una condena de seis meses de cárcel por un presunto delito de acoso sexual. El ministerio público sostiene en su escrito que el procesado la humillaba y la ofendía delante de otros compañeros. Supuestamente la presionaba y le decía que no valía para nada y que se tenía que arreglar y maquillar. El director del hotel, en el juicio celebrado ayer en una sala del juzgado de lo Penal número 6, insistió en que todo es «absolutamente falso». La fiscal le preguntó si le hacía insinuaciones de tipo sexual como «hoy he soñado con tus pechos, quiero una foto de ellos» y el investigado lo negó. «Me dijo que quería operarse los pechos porque los tenía pequeños. Yo le dije que no hiciera la animalada de operarse», explicó el hombre.

Un testigo presuntamente escuchó cómo le decía que quería una fotografía de sus senos. El acusado cree que la denuncia se debe a que la despidió del hotel de tres estrellas en el que trabajaba.

La mujer, por su parte, confirmó ante la jueza que sufrió acoso sexual durante esa temporada. El juicio se suspendió y continuará el próximo viernes a las 9.30.