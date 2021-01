Un hombre se hace pasar por policía y cachea a chicos en los baños de la Estación Intermodal de Palma

El pasado jueves, a las 18.30 horas, personal de seguridad de la Estación Intermodal de Palma localizaron a un hombre, de unos 40 años, que se estaba haciendo pasar por policía en el interior de los baños. Una vez dentro de los servicios, les decía a los jóvenes que era policía y comenzaba a cachearlos. Durante esos cacheos no dudaba en manosear las partes íntimas de los chicos.

Minutos más tarde, al acceder una mujer del servicio de limpieza a los baños, se dirigió a ella diciendo: «¿Qué hace? ¿No sabe limpiar bien? Soy policía y ahora me voy a quedar aquí a ver que tal desinfecta los baños».

La mujer comunicó los hechos al personal de seguridad y éste acudió de inmediato al lugar. En ese instante, varias personas comunicaron que habían sido víctimas de los tocamientos pero que no querían problemas y que no iban a denunciar. Los vigilantes, al no disponer de imágenes interiores de los baños y ante la negativa de las víctimas de no querer denunciar, sólo pudieron expulsar al sospechoso del lugar e informar de los hechos a sus superiores.

Desde hace años, los baños de la Estación Intermodal se ha convertido en un punto de reunión de menores fugados de centros de internamiento o tutelados donde se ejerce la prostitución. También es el lugar de encuentro de pandillas de jóvenes para cometer hechos delictivos.