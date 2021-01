La madrugada de 1 de marzo de 2020, dos hombres de origen africano asaltaron a un individuo sudamericano en el portal de su casa, en la calle Pere II de la barriada de Pere Garau, en Palma. «Me abordaron por detrás y me tiraron al suelo. Me dijeron que me dejara robar o me acuchillaban», ha recordado la víctima en el juicio que ha empezado este viernes por la mañana en una sala del juzgado de lo Penal 1. Los sospechosos le arrebataron la cartera con 275 euros y una tarjeta de crédito. «Yo llevo un marcapasos y no puedo hacer fuerza», ha comentado el perjudicado, que se ha mareado en mitad de la vista oral y se ha sentado para declarar.

El hombre ha recordado que tres días antes atracaron a su compañero de piso y llevaba un palo porque habían aumentado los robos en esa zona. Los delincuentes sacaron 90 euros con su tarjeta bancaria al día siguiente.

La Policía Nacional le enseñó dos fotografías de una red social de los posibles atracadores detenidos y la víctima los reconoció. Esta mañana, en el juicio, ha asegurado que los dos acusados que estaban en el banquillo no eran los dos africanos que le asaltaron el 1 de marzo. Los encausados, custodiados por tres policías nacionales, se han puesto de pie y se han bajado sus mascarillas para el reconocimiento facial. «No son», ha dicho el perjudicado.

Un joven que fue asaltado el 8 de marzo ha explicado que estuvo de copas por Santa Catalina hasta que se sintió indispuesto. «Salí de un local y en un callejón un hombre me golpeó en la cabeza y me quitó el móvil. Fue en cuestión de segundos, no hubo palabras». La víctima tampoco ha reconocido a uno de los procesados. «No puedo decir cien por cien que sea él».

El fiscal, tras las declaraciones de los dos denunciantes en la prueba anticipada, ha pedido la libertad de los dos acusados con la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de Mallorca y la obligación de presentarse cada semana en el juzgado.

La Fiscalía pide una condena de 16 años de cárcel para uno de los investigados y otra de 19 para el otro por cuatro asaltos que supuestamente tuvieron lugar entre enero y marzo de 2020. Otras dos víctimas no han podido ser localizadas para que declaren en el juicio esta mañana, que se ha suspendido.