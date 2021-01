La dueña de una casa de La Vileta se topa con un intruso

De un tiempo a esta parte, la inseguridad se ha acentuado en las barriadas palmesanas de La Vileta y Son Rapinya. El martes trascendió el caso de una mujer que sufrió un gran susto porque se topó con un intruso que se estaba colando en su casa.

La víctima estaba en el salón del domicilio de La Vileta cuando escuchó un ruido en una de las habitaciones. Cuando entró, descubrió que un hombre de una treintena de años estaba entrando por una vidriera que da a la calle. Lo curioso es que al desconocido no le importó que en la casa hubiera gente, luz y que en la vía pública pasaran en ese momento viandantes. Tras ser cazado colándose, se dio a la fuga y la mujer, muy asustada, llamó a la policía, que ahora investiga lo ocurrido. El sospechoso parece ser que no es español y los agentes ya tienen su descripción. De momento no se sabe si el individuo quería robar o tenía otras intenciones.

No es el único delito denunciado en las últimas horas en La Vileta. Unos ladrones entraron en un garaje y sustrajeron una motocicleta. Algunos coches aparcados en Son Xigala y Son Puig también han sido dañados.