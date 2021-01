Absuelto el acusado de prender fuego a la antigua discoteca Asai de Palma

No había pruebas para «destruir la presunción de inocencia». Así de rotunda se muestra la juez en la sentencia que absuelve al acusado de prender fuego a la antigua discoteca Asai de Palma la tarde del 13 de diciembre de 2019. El procesado, de nacionalidad marroquí, fue arrestado días después y enviado a prisión, donde ha permanecido de manera preventiva durante nueve meses. Ahora ya es libre.

En el juicio, celebrado hace unas semanas en una sala de lo Penal de Vía Alemania, el acusado, que había trabajado como albañil en el inmueble afectado, defendió que el no tenía nada que ver con el siniestro y lo achacó a una venganza de su exjefe, que fue quien le denunció. «Dijo que yo quemé el edificio para no tener que pagarme lo que me debía», aseguró a preguntas de la fiscal.

Cámaras

La principal prueba que existía contra el acusado eran imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la biblioteca de Can Sales y de una pizzería cercana. En ellas se veía a un hombre que podía ser el procesado poco antes de declararse el incendio. El policía instructor del caso explicó en el juicio que eran de mala calidad y no se podía reconocer a nadie. Pero sí lo hizo el denunciante, su exjefe. En este sentido la juez señala en el fallo que «las características físicas del imputado pueden ser parecidas a las de la persona que aparece en las imágenes, pero no son concluyentes para poder afirmar que el acusado estuvo en el lugar de los hechos y fue quien incendió el inmueble», sostiene. El denunciante, el exjefe del acusado y propietario del edificio, explicó en el juicio que el procesado tenía las llaves del inmueble «porque el encargado de la obra, con mi permiso, se las dio». Y añadió que no le debía ninguna cantidad económica.

El imputado, que abandonó la prisión de Palma hace semanas, se enfrentaba a una pena de cinco años de cárcel y al pago de una indemnización de 14.000 euros.