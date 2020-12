Detenido el empleado de un taller de vehículos de Palma por estafa

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de 35 años como presunto autor de al menos tres estafas, por quedarse el dinero aportado por los dueños de varios vehículos averiados como anticipo para piezas y diagnóstico de los coches que nunca reparó.

El primer caso ocurrió el pasado junio, cuando un empleado de un taller de Pere Garau convenció a un hombre que acudió con su turismo de que llevara el vehículo a otro taller, situado en la misma barriada, que disponía de una máquina de diagnosis y le solicitó 300 euros como anticipo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

Pasadas varias semanas sin tener noticia de su vehículo, el perjudicado contactó con el empleado y comprobó que ya no trabajaba en el taller al que había acudido en la primera ocasión, sino en un garaje sin rotulación, de tipo taller clandestino. El empleado logró convencer a su víctima de que el vehículo estaba reparado, consiguiendo que le abonase otros 220 euros.

Cuando el denunciante constató que todo había sido un engaño y que el coche no funcionaba correctamente, volvió al supuesto taller que encontró cerrado, si bien en el lugar coincidió con otras personas que habían sufrido engaños similares.

La Policía Nacional ha recibido otras dos denuncias, una de ellas de una mujer a la que consiguió convencer de que le entregase anticipos de dinero para piezas hasta en tres ocasiones, hasta abonarle más de 1.000 euros y a quien tampoco reparo el vehículo.

La tercera denuncia es de un hombre a quien cobró un anticipo de 600 euros en septiembre. Cuando se personó en el taller en noviembre, disgustado por una reparación que no parecía terminar nunca, pudo comprobar que el coche no solo no estaba arreglado sino que además le habían quitado la rueda de repuesto.

Si bien el investigado ha sido detenido por estas tres presuntas estafas, la Policía tiene constancia de otra ocurrida en febrero, con un modus operandi similar y cuya víctima le abonó 1.350 euros y recuperó el vehículo sin reparar y parcialmente desmontado.

Los investigadores lograron identificar a la persona denunciada y determinaron que no estaba reparando realmente los vehículos, ni adquiriendo ninguna pieza con los anticipos percibidos. Según la Policía, todas las explicaciones y excusas dadas a los denunciantes eran «un conjunto de engaños tendentes a quedarse con su dinero». Una vez localizado, fue detenido este miércoles.

La Policía Nacional no descarta la posibilidad de que se le imputen nuevos hechos, dado que se cree que otras víctimas que pueden haber sufrido fraudes similares aún no habrían denunciado.