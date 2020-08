Una joven denuncia que un hombre la drogó y la violó en un coche en Manacor

Una joven de 19 años y nacionalidad española ha interpuesto una denuncia en la que manifiesta haber sido víctima de una violación en s’Illot (Manacor).

La víctima, representada por el letrado Pablo Alonso de Caso, sostienen que los hechos ocurrieron entre la 01.45 horas y las 05.27 horas, del pasado domingo. El escrito acusatorio apunta que la joven estaba en una bar de copas de s’Illot en compañía de un grupo de unos ocho amigos. En un momento dado, se trasladaron a la playa de la localidad para hacer un botellón. La declarante tenía una cerveza, en un vaso de plástico. A partir de ese instante, no recuerda nada más. La joven dice que cuando se despertó se encontraba dentro de un vehículo en la parte trasera, completamente desnuda, desconociendo el lugar exacto de su ropa. La chica envió varios mensajes de WhatsApp diciendo: «No estoy bien. No se que coño me pasa. Estoy sola y quiero llorar», así como llamadas a familiares.

Al cabo de unos 30 minutos se personó en el lugar donde estaban sus amigas a quienes les informó de lo sucedido. Junto al grupo, se encontraba su ropa. Hecho que no se explica.

La víctima dice que cuando se despertó pudo observar varios mordiscos y chupetones en zonas íntimas. Ella sospecha de un hombre, de unos 34 años, que uno de sus amigos le dijo que era guardia civil o militar y que éste le pudo introducir algún tipo de droga en su bebida. Por el momento, no hay detenciones y el tema está judicializado.