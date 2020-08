Detenido por secuestrar y estrangular a su ex en un piso ocupado en Palma

Un hombre ha sido detenido por secuestrar a su ex durante tres días y estrangularla en un piso ocupado en Palma. El presunto agresor, de 37 años de edad y nacionalidad colombiana, tiene en vigor una orden de alejamiento sobre la víctima, de 21 y origen indio, y ya ha ingresado en prisión. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio sobre las 23.30 horas en un domicilio del número 29 de la calle Reis Católics.

Un joven viandante escuchó una fuerte discusión con gritos e insultos procedente de la primera planta del edificio y justo después vio cómo un móvil salió volando por una de las ventanas. A continuación, el supuesto agresor salió del portal por un agujero de los tablones que tapian la entrada al inmueble y recogió el teléfono. Al cabo de unos segundos empezó a escuchar la voz de una mujer que gritaba: «Que me asfixias, que me asfixias, me muero».

«Cállate, cállate»

El testigo llamó de inmediato a la policía. Una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Local se desplazaron hasta el lugar y accedieron al edificio. Subieron hasta la primera planta y encontraron una puerta cerrada con seguro y desde el interior escuchaban una voz de un hombre que decía: «Cállate, cállate».

Los funcionarios policiales derribaron la puerta de acceso a la vivienda y localizaron al agresor escondido detrás de la puerta de una habitación ubicada al fondo de la casa. Uno de los agentes encontró a la joven atemorizada y escondida debajo de una cama en ese mismo dormitorio. Los policías comprobaron que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la víctima y procedieron a su detención.

Los agentes se entrevistaron con la chica, que estaba sin ropa interior, aturdida y desorientada. La joven declaró que mantuvo una relación de un año con el agresor, pero finalizó por los malos tratos que sufría. El 24 de julio, el hombre acudió a casa de unos conocidos de ella y la intimidó para que le acompañara al piso ocupado en Reis Católics. Ella accedió por miedo.

Una vez allí, la encerró impidiéndole salir ni comunicarse con el exterior. La víctima explicó que cuando él salía, la dejaba dentro cerrada con llave y que durante esos tres días sufrió constantes agresiones físicas.

El día de la detención, el agresor estaba con un amigo en la casa y tuvo un ataque de celos. Empezó una discusión con su expareja y la estranguló con las manos hasta que llegó la policía. El hombre la soltó al escuchar cómo los agentes derribaron la puerta y le ordenó que se escondiera debajo de la cama.

Un delincuente con antecedentes por malos tratos y robos con violencia

El hombre detenido por secuestrar y estrangular a su expareja en el piso ocupado de la calle Reis Católics tiene múltiples antecedentes por delitos de malos tratos y robos con violencia. La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, descubrió que el delincuente ha sido arrestado hasta seis veces por allanamiento, malos tratos, detención ilegal y robos con violencia e incluso por una reclamación judicial nacional. Un juzgado de Albacete lo buscaba en 2006.

Teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género 016

Servei IBDONA 24 horas 971 178 989