La Audiencia Nacional devuelve una década después la mansión a Petrov

La impresionante mansión de Gennadios Petrov en Sol de Mallorca vuelve a sus manos. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha acordado que la propiedad de lujo sea devuelta más de una década después de la aparatosa operación policial que terminó con la detención del empresario ruso acusado de liderar una trama de blanqueo. Petrov se fugó a Rusia hace más de seis años y todos los demás acusados fueron absueltos después de que la Audiencia Nacional desligara las actividades empresariales que llevaba a cabo de las de la mafia, que era la acusación que sostenía la Fiscalía.

La devolución aún no se ha hecho efectiva y la propiedad pasará a manos de la sociedad Inmobiliaria Balear 2001 S.L. que es una empresa patrimonial de la familia que en su momento construyó cuatro casas en Calvià y, finalmente, compró la propiedad donde residía Gennadios Petrov con su familia. Las llaves de la vivienda fueron entregadas en 2014 a una organización no gubernamental, una idea que surgió de la Fiscalía que pretendía que en la propiedad se llevaran a cabo talleres de inserción y que, a la vez, se realizara un cierto mantenimiento de la finca. Sin embargo, esa idea nunca llegó a cristalizar y ahora, la representación legal de la familia espera indicaciones judiciales para que se lleve a cabo la entrega y poder, además, constatar el estado en el que se encuentra la finca. Los propietarios temen que esté muy deteriorada después de años sin un mantenimiento adecuado. Desde que Petrov aprovechó un permiso para quedarse en Rusia y no regresar a España, la vivienda se encuentra vacía.

La ‘operación Troika’, encabezada por el entonces juez Baltasar Garzón, contra el asentamiento de la mafia rusa en Mallorca acabó en el año 2018 en un juicio en el que fueron absueltos 17 acusados. La sentencia señalaba que, aunque las operaciones económicas detectadas no fueran claras o convencionales, era necesario probar que provenían de actividades delictivas. La acusación fracasó ante el hecho de que Petrov nunca fue condenado en Rusia por formar parte de ninguna organización mafiosa. Durante el operativo se incautaron bienes valorados en más de 15 millones de euros, el principal, la mansión.