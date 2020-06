Un constructor investigado por estafa amenaza a una de sus víctimas, que es policía

Un constructor investigado por estafas en casas modulares en Mallorca ha sido denunciado por amenazar a una de sus víctimas, que trabaja como Policía Nacional en Palma. El empresario, según consta en la denuncia en la Guardia Civil, se dirigió en coche junto a su mujer a la vivienda del agente, en Marratxí, y le comentó: «Ya hemos visto que tienes una hija muy bonita, la vamos a matar junto a tu mujer y a ti».

Los hechos tuvieron lugar el 30 de mayo por la noche. El empresario, que fue detenido por la Policía Judicial de Algaida el pasado febrero por una presunta estafa inmobiliaria en la Isla, llamó al videoportero del domicilio. El policía no vio a nadie en la pantalla y pensó en un primer momento que se trataba de una broma de algún amigo.

Líquido

Salió al exterior y comprobó que alguien había rociado un líquido contra la pared y la puerta corredera de acceso al chalé. Al final de la calle observó un Renault Scénic con las luces apagadas. El constructor, denunciado por quedarse 20.000 euros del policía, se acercó con el coche y empezó a insultarle.

El agente se introdujo en su casa al ver la actitud agresiva del empresario y a continuación recibió un WhatsApp con una fotografía de su hija, de dos meses de edad, desde un número de teléfono desconocido. El perjudicado llamó de inmediato al 112. En el exterior de la vivienda, el constructor seguía gritando junto a su mujer y el policía decidió grabar las amenazas con su móvil: «Si quieres grabar, graba. Yo te tengo grabado a ti, gilipollas.

Eres tan poca cosa como policía que no tienes huevos ni de enfrentarte a mí. ¿Me oyes, mariconazo? Es lo que hay. Has mentido, me debes pasta y lo vas a pagar. A mí me encerrarán, pero yo te ahorco». Su mujer intervino: «Ya me encargaré yo de matarlos».

El constructor investigado por estafa, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, se subió al vehículo y abandonó el lugar al cabo de unos 10 minutos. Sin parar la marcha, le dijo: «Os voy a matar». El policía nacional pudo limpiar la puerta corredera, pero en la pared de acceso a su domicilio aún quedan manchas del líquido que roció el denunciado.

Delincuente

Otro de los afectados, al tener conocimiento del episodio, se interesó por el modelo del coche que conducía el empresario. Tiene miedo. «Cada vez que salgo de casa miro si hay algún coche parecido y si hay alguien dentro esperando. Qué asco tener que estar vigilando como si fuera yo el delincuente», comentó el hombre.

La Policía Judicial de Algaida arrestó al matrimonio y a su socio el pasado febrero por estafar a casi una veintena de personas en Mallorca en 2018 con la venta de viviendas modulares y apropiarse, supuestamente, de cerca de un millón de euros. Uno de los perjudicados llegó a entregar 219.000 euros por una casa que nunca construyeron. Nunca existió.