Juicio a un hombre en la Audiencia de Palma por abusar de una menor en Alaró, a la que dejó embarazada

Se conocieron por Facebook a finales de 2014. No se acuerdan de quién envió la solicitud de amistad a quién. Había pasado mucho tiempo. Lo que sí recordaban es que ambos mintieron en la edad. Él dijo tener bastantes menos años de los que en realidad tenía y ella uno más, 15. Tras unos días conversando decidieron quedar en persona. En una segunda cita, poco después de la primera, ocurrieron los hechos ahora enjuiciados. «Eran sobre las 6 de la tarde. Me subió a un muro en el parque de Alaró, me bajó los pantalones y las bragas y me penetró. Me quedé bloqueada y pasó lo que pasó. Solo pude decirle que parara, pero llegó a eyacular dentro de mí».

Así relató la joven, que en la actualidad tiene 21 años y cuando ocurrieron los hechos 14, lo que sucedió aquella tarde y por lo que se inició el juicio este miércoles en la Audiencia Provincial de Palma. El acusado, de 40 años y nacionalidad marroquí, se enfrenta a una pena de ocho años de prisión.

Consentidas

La versión del procesado distó de la que ofreció la chica minutos después. El hombre defendió su inocencia y declaró que las relaciones fueron consentidas. «Empezamos a besarnos, nos quitamos la ropa y tuvimos relaciones plenas. Ella no me dijo que parara en ningún momento. Cuando acabamos me acompañó a la parada del bus y me volví a casa. Esa fue la última vez que nos vimos, pero seguimos hablando.», explicó al tribunal de la Sección Segunda.

Semanas más tarde la joven, que admitió que en el momento de los hechos se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, descubrió que estaba embarazada. Acabó abortando. Y meses después denunció al hombre. No lo hizo antes por miedo. «Sufría por si me hacía algo a mí o a mi familia si le contaba a alguien lo que me había hecho, por eso me lo guardé tanto tiempo», explicó la chica entre lágrimas. Este jueves continúa el juicio con la declaración de varios testigos y está previsto que quede visto para sentencia.