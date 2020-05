«Estaba sentado solo en un banco con una ‘tablet’ cuando me apuñaló y casi me mata»

Un joven que apuñaló a un menor en el parque Wifi, frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Palma en 2019, dijo este viernes en el juicio en la Audiencia Provincial que no se acordaba de nada. El acusado, a continuación, calló. No quiso declarar. La víctima, que se encuentra en Es Pinaret por varios robos, explicó que la tarde del 16 de enero del año pasado «estaba sentado solo en un banco del parque con una tablet cuando el chico me apuñaló y casi me mata. Me dio ocho cuchilladas».

El padre del acusado comentó que el progenitor del herido fue a su taller y le amenazó. «Me dijo que si no entregaba a mi hijo le haría daño y que se iba a inventar que le había robado una tablet para que el delito fuera más grave». Una joven que fue testigo de los hechos relató que el denunciante, dos semanas después del incidente, le paró por la calle y le dijo que tuviera cuidado con lo que iba a declarar. «Yo sé qué tipo de persona es y por eso me daba miedo venir a declarar». La chica aseguró que el herido no llevaba ninguna tablet.

El fiscal modificó sus conclusiones y rebajó su petición de 11 años y nueve meses de cárcel a 9 años por un delito de intento de homicidio. Eliminó el delito de robo con violencia al considerar que no quedó acreditado que el agresor le sustrajera el dispositivo electrónico. El abogado defensor pidió la absolución para su cliente y que se le aprecie la eximente de alteración mental ya que el joven sufre esquizofrenia.