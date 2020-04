Denuncian el asalto de una vivienda de 'fora vila' de Llucmajor para llevarse un chihuahua

Agentes de la Policía Local de Llucmajor se han hecho cargo de la investigación del asalto y robo de un chiguagua en una vivienda de fora vila del municipio.

Sobre las 10.30 horas del pasado jueves, Alice, una vecina de del Camí dels Pujols, ubicado en Son Sampoli, estaba realizando unas tareas dentro de su casa cuando, de repente, escuchó un ruido, a su perro quejarse (llorar) y cuando salió al exterior para ver que sucedía el animal había desaparecido. Según la propietaria, se trata de un perro de pequeño tamaño, muy dócil y casero. «Este perrito nunca sale de casa ni abandona la finca.

Alguien se lo ha llevado. Escuché llorar a ‘Abou’ -que así se llama el animal- y al salir no estaba. Los vecinos de la finca no han visto ni escuchado absolutamente nada. Estoy desolada», comenta la propietaria. Los hechos han sido denunciados ante la Policía Local de Llucmajor. Abou dispone de chip y se solicita la ayuda ciudadana. Si alguien tiene información del paradero del can deben contactar con la policía.