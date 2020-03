Los clanes gitanos de Son Banya cierran el poblado

Prohibida la venta de droga en Son Banya por el COVID-19.



Los clanes gitanos de Son Banya han colocado una barricada en la puerta en entrada y salida del poblado chabolista con la intención de impedir el paso a todos aquellos que no sean residentes. Esta decisión fue tomada por unanimidad por los patriarcas de los diferentes clanes. «Nosotros no queremos que entre esta enfermedad mala a Son Banya, por eso vamos a cerrar todo a cal y canto y aquí no entra nadie», comentaba uno de los participantes de la reunión.

A las 20:00 horas del domingo, los vecinos del poblado instalaron una gran barricada en la única puerta de entrada y salida. Colocaron unos muros de hormigón, contenedores de basura y otros objetos para impedir el acceso. Además, se han repartido las funciones de piquetes informativos (personas que comunican a los compradores del cierre).

A última hora de la noche de ayer, una veintena de personas, entre los que se encontraban los patriarcas, fueron los primeros en anunciar el cierre a los clientes del supermercado de la droga.

A primera hora de este lunes, se produjo el primer incidente grave. Un supuesto comprador se saltó el control de acceso y, antes de llegar a las primeras viviendas, fue apedreado por gran parte de los vecinos. De hecho, algunas piedras alcanzaron el coche y le fracturaron la luna delantera y otros cristales. No hubo que lamentar daños personales.

Ante esta situación, la Policía Nacional se personó en la zona teniendo que intervenir dado que se estaban produciendo algunos enfrentamientos entre residentes y compradores.

Se trata de la primera vez en la historia del poblado de Son Banya que los clanes gitanos que controlan la venta, distribución y tráfico de drogas deciden realizar un cierre total de la actividad. «Ahora estamos pendientes de pedir al Pedro Sánchez y al coletas que nos den una paguita. Vamos a pedir un ERTE de esos. Nosotros no podemos trabajar por responsabilidad», comenta uno de los residentes en tono de humor.