Confirman seis años de cárcel a un joven que incendió el piso de su ex en Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la condena de seis años de cárcel a un joven que incendió el piso de su exnovia en es Rafal. La madre de la chica y su hermano de cinco años de edad dormían en el interior del domicilio, pero la chica no estaba. El acusado, de 22 años, deberá indemnizar a la progenitora de su ex con 3.795 euros por los daños morales y los desperfectos ocasionados en la vivienda.

El tribunal recoge en la sentencia que la pareja mantenía una relación intermitente. El 15 de abril de 2017, el procesado se encontró con su expareja y una amiga de esta y le dijo que la recogería sobre las 5.00 horas tras salir de fiesta por Magaluf y que esa noche dormirían juntos. La chica se negó.

El procesado, a las 05.24 horas, intercambió mensajes a través de Instagram con la amiga de su ex, ya que esta no tenía el móvil operativo. «Dile que tenemos que dormir juntos, que si quiere la voy a buscar. En serio, que me llame si no quiere que la líe». Los mensajes se convirtieron en amenazas. «Nos vemos en su casa con los pollos que ahora mismo voy, me la suda, así de claro, díselo». El joven se presentó en casa de la amiga y pidió que su ex bajara, pero al no conseguirlo se dirigió a la vivienda de la madre de su expareja «a liarla». Eran las 06.00 horas y en la finca de es Rafal solo estaba su progenitora y su hermano de cinco años.

El acusado sabía que su ex no estaba y provocó un fuego desde un pasillo comunitario del piso. Los vecinos despertaron a la madre y a su hijo y sofocaron el incendio. La mujer y el niño sufrieron insomnio, pesadillas y ansiedad a consecuencia de la situación que vivieron.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJB ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado, quien apunta que otra persona podría haber causado el fuego. El letrado sostiene, además, que el delito se calificó de forma errónea y que no hubo riesgo para la vida de las personas.