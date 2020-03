Absuelto un policía local de Llucmajor por trato homófobo durante años a un compañero

El juzgado de lo Penal número 3 de Palma ha absuelto a un policía local de Llucmajor de un delito de acoso durante catorce años a un compañero. El agente imputado, que se enfrentaba a una pena de dos años de prisión por estos hechos, defendió su inocencia en el juicio, celebrado el pasado mes de febrero.

La víctima, que sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico, se vio obligado a darse de baja en 2015 por el supuesto acoso al que estaba sometido en el trabajo.

Sentencia

La sentencia considera probado que puede haber existido una situación de acoso laboral o de «desprestigio profesional», tal y como relató una forense durante la vista oral, pero, a pesar de ello, «no hay prueba objetiva y suficiente para considerar acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado haya podido tener alguna participación en el mismo», recoge el juez en el fallo. Asimismo el magistrado apunta en la resolución su sorpresa porque la presunta conducta, llevada a cabo durante catorce años, pasó «desapercibida por los compañeros de trabajo y por los testigos escuchados en el juicio», describe el juez.

El denunciante relató en el juicio que en las reuniones del cuerpo escuchaba comentarios como «aquí se pierde aceite», «faltan hombres» o «huele a maricón». El detonante fue en 2004. «Coincidimos en servicio. Yo iba de copiloto y él, en un momento dado, cogió la emisora y espetó, mirándome con sorna: ‘maricón, maricón, maricón’. Me quedé paralizado, hundido y ultrajado. No pude reaccionar. Se enteró todo el cuartel», explicó la presunta víctima.

El acusado, defendido por el letrado Toni Fuster, manifestó en la sesión que coincidió como máximo en seis turnos con el perjudicado. «Es una persona que no conozco. Es falso que yo dijera por la emisora ‘maricón’. Esta situación no se la cree nadie, me hubiesen abierto un expediente al momento», aseguró el policía.