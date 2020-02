«Me cayó un árbol encima y ahora el Ayuntamiento se lava las manos»

«Ya nada es igual. No puedo dormir por la noches, cualquier ruido me asusta y soy incapaz de caminar diez metros porque me fatigo mucho. No entendemos nada, me cayó un árbol encima mientras iba caminando por la calle con mi mujer y ahora el Ayuntamiento de Palma se lava las manos». Este es el testimonio de Rodolfo, un vecino de la barriada de Pere Garau que a sus 78 años aun está padeciendo importantes secuelas del aquel accidente.

A nuestro protagonista, el pasado 17 de octubre de 2018, le cayó encima un ficus nitida de gran tamaño. Como consecuencia del impacto, Rodolfo tuvo que ser ingresado en el hospital 15 días, sufrió fractura de costillas, policontusiones y una hemorragia de riñón. Su mujer, Gadys, que presenció los hecho, también fue atendida por una crisis de ansiedad y desde entonces está medicada.

«Presentamos una queja ante el Ayuntamiento y ahora nos contestan diciendo que el hecho fue casual y no predecible. Es decir, que las raíces estaban podridas y que no habían sido detectadas por estar ocultas, no por un mantenimiento inadecuado. Es más, durante todo este tiempo, nadie, absolutamente nadie de Cort se ha puesto en contacto con nosotros para interesarse por nuestro estado», concluye Rodolfo.

Su familia, muy molesta con la «falta de humanidad» piensa denunciar al Ayuntamiento de Palma.