Una pelea entre presos de la cárcel de Palma termina con un recluso en el hospital

La cárcel de Palma registró el pasado jueves un episodio violento. Los hechos sucedieron alrededor de las 10.40 horas de la mañana cuando un preso se abalanzó sobre otro, según fuentes penitenciarias, iniciándose una pelea.

El recluso que comenzó la trifulca recibió un golpe en la nariz. Dado que aseguraba sentir que tenía el tabique nasal fracturado como consecuencia del impacto recibido, fue trasladado a un centro hospitalario. Los otros dos que participaron fueron conducidos al módulo de aislamiento.

La revisión médica a la que fue sometido no confirmó fractura alguna y fue atendido por la contusión.

La Asociación de Trabajadores Penitenciarios 'Tu abandono me puede matar' de Mallorca ha emitido una nota de prensa en la que recoge el incidente, señalando que no es el único que se ha registrado en fechas recientes. De hecho, señala que «el pasado día 2 se produjo en el módulo contiguo otro enfrentamiento entre varios internos por el intento de apuñalamiento a uno de ellos. Hubo que aislar a 3 y varios fueron cambiados de módulo. Efectuados los registros reglamentarios se hallaron tanto un móvil, cargador, enchufe USB, jeringuillas, tarjeta de economato a interno que no le corresponde así como un "pincho" de fabricación casera. Este mismo día por la noche un interno provocó un incendio en su celda en el departamento de Aislamiento teniendo que jugarse una vez más la vida los funcionarios al tener que desalojar a varios internos».

Asímismo, la asociación denuncia que «actualmente en el centro penitenciario de Mallorca hay sobre unos 200 internos más sobre la ocupación para la que fue construido».